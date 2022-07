Acertando as contas

Quem está inadimplente com a Sanepar pode renegociar suas dívidas a partir desta segunda-feira (4). As contas atrasadas podem ser parceladas em até 60 vezes. No parcelamento, a taxa de juros cai de de 1,3% para 0,3% ao mês.

O programa de renegociação, chamado de Replic, é válido para clientes ativos e inativos e para débitos anteriores a 2022. Não há necessidade de pagamento de entrada e também não há limite mínimo de valor da parcela.

O programa não é extensivo a entidades públicas e nem a débitos em discussão judicial. O Replic 2022 será aplicável para dívidas de qualquer período, inclusive de negociações anteriores. O prazo para adesão é 31 de dezembro. Segundo a companhia, renegociações pelo programa não terão cobrança de multa.

Para aderir, os interessados podem acionar a Sanepar por qualquer canal de atendimento. Isso é possível diretamente nas Centrais de Relacionamento de cada cidade ou pelo telefone 0800 200 0115. A adesão também é possível pelo e-mail das regionais (confira aqui).

As parcelas da renegociação serão embutidas na fatura mensal de consumo de água. Após a adesão ao programa, o valor da parcela passa a ser aplicado no mês seguinte. A companhia esclarece que não serão feitas cobranças em dinheiro, transferências bancárias (TED, DOC ou PIX) ou cartões de débito ou crédito.