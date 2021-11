O Procon-PR promove no mês de novembro, um mutirão de renegociação de dívidas. O “saldão” acontece exclusivamente pela internet, na plataforma de solução de conflitos www.consumidor.gov.br. A ideia é diminuir o número de pessoas endividadas no Brasil. Participam da ação mais de 200 instituições financeiras e a pessoa pode negociar dívidas contratadas com bancos ou financeiras, além de financiamentos de veículos ou imóveis.

Para participar, o consumidor deve inicialmente entrar no portal do mutirão e fazer um cadastro. Após essa primeira fase, o login e senha serão gerados. O Procon orienta que os interessados insiram o número de telefone para contato, além de informar que deseja participar do mutirão e até quanto pode pagar.

“No momento do preenchimento do registro é imprescindível que o consumidor informe seu telefone e e-mail para contato, pois esses dados facilitarão o atendimento por parte dos bancos e instituições financeiras participantes. É uma boa notícia para quem está com uma situação financeira difícil e dificuldades de negociar. As empresas ou bancos tem 10 dias para dar o retorno”, diz a chefe do Procon-PR, Claudia Silvano. Vale reforçar que após o prazo, o consumidor tem 20 dias para avaliar o retorno.

Essa é uma iniciativa conjunta com a Associação Brasileira de Procons (Proconsbrasil), Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), Banco Central e Senado Federal. Participam da ação mais de 200 instituições financeiras. Podem ser negociadas as dívidas contratadas com bancos ou financeiras, além de financiamentos de veículos ou imóveis. “É uma oportunidade para que o cidadão paranaense possa regularizar sua vida financeira”, comenyou o secretário de Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost.