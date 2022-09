Divórcio, guarda, pensão alimentícia, visitas, dissolução de união estável, partilha de bens, reconhecimento de paternidade e outros problemas na área de família poderão ser resolvidos de maneira amigável em Curitiba, em mais uma edição do mutirão de atendimento jurídico Concilia Paraná.

A ação, que é promovida pela Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR) em parceria com a Câmara Municipal de Curitiba, acontecerá nos dias 15 e 16 de setembro, das 9h às 17h, no prédio da Câmara Municipal. Pessoas que moram em outros municípios paranaenses também podem participar.

Os atendimentos serão na Área de Família e, por ser um mutirão de conciliação, as partes devem estar de acordo para resolver a questão “amigavelmente”. Para agilizar o atendimento, a Assessoria de Projetos Especiais, setor que coordena o Concilia Paraná, pede que as pessoas que desejam ser atendidas no dia realizem um pré-cadastro e preencham as informações do formulário disponível no site da DPE-PR.

No dia do mutirão

No dia do atendimento, é importante ter em mãos os documentos da causa a ser atendida, como RG e CPF do casal, comprovante de endereço dos dois, Certidão de Casamento atualizada, RG e certidão de nascimento dos filhos (se houver) e documento dos bens do casal, como carro, moto e matrícula de imóvel (se houver).

Esta é a 3.ª edição do Concilia Paraná – a primeira ocorreu na Assembleia Legislativa do Estado, nos dias 28 e 29 de abril. A segunda edição ocorreu em Paranaguá, no dia 28 de julho.

Serviço

Mutirão de atendimento “Concilia Paraná” na Câmara Municipal de Curitiba

Data: 15 e 16 de setembro

Horário: 9h às 17h

Local: Câmara Municipal de Curitiba – Rua Barão do Rio Branco, 720 – Centro – em frente ao Shopping Estação.

Faça seu cadastro prévio aqui.