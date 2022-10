Uma vida dedicada aos cabelos dos outros, um sonho realizado e empresário de sucesso. A vida de José Alvino, mais conhecido como Zé do Cabelo, é daquelas que poderia ser retratada em filme. Aos 58 anos, sendo 33 atuando no mercado capilar de Curitiba, esse ortigueirense é referência quando o assunto é venda ou compra de cabelo.

Tudo começou há 33 anos, quando José Alvino trabalhava como cabelereiro, uma profissão que ele sempre sonhou em alcançar. Adorava quando criança olhar as pessoas de jaleco e cortando o cabelo dos outros. Ficava fascinado ao perceber os estilos de corte e a mudança do cliente ao deixar o salão.

Ao decidir trabalhar com cabelo, Alvino buscou na capital paranaense um ponto estratégico para o negócio. Uma das regiões com maior movimentação de pessoas está localizado no Terminal Guadalupe, no Centro de Curitiba. Nas imediações, o comércio é abundante e tem a todo momento a circulação de possíveis clientes.

Foi com um pedido inusitado que o modo do negócio mudou radicalmente no fim da década de 80. Na época, o mega hair (alongamento ou extensão de cabelo), era moda no Brasil, e desejo de muitas mulheres. “Apareceu uma pessoa no salão e comentou que gostaria de fazer um alongamento no cabelo, mas eu não tinha o produto. Na sequência, fiz o corte de uma cliente, e com a sobra ofereci para aquela que desejava fazer o mega hair. Vendi por um cruzeiro, dinheiro da época”, relembra Alvino.

A partir daquela venda, o cabelereiro percebeu que poderia ter lucro com o cabelo dos outros que era descartado. Além de permanecer fazendo cortes, Alvino começou a ir em salões de beleza para oferecer mechas. Uma das primeiras compradoras foi a comerciante Iara Silva Caldeira, 62 anos. “Ele saia com uma mala com cabelo, e eu trabalhava com alongamento. Na época, era cabelo sintético, vinha do Japão, e depois surgiu os cabelos naturais. Compro até hoje do Zé, pois tem qualidade”, disse Iara.

Cabelo brasileiro em alta

Com o sucesso nas vendas e com o nome bem quisto na praça, José Alvino recebeu o apelido de Zé do Cabelo. Virou um fenômeno na comercialização e as mechas começaram a ser vendidas para vários lugares do mundo. Atualmente, o maior mercado comprador é Israel. “Eles compram de toneladas, pois existem 32 fábricas regularizadas lá. Eles querem o cabelo do brasileiro, que tem textura fina e natural. É um mercado em expansão, e temos que ter o melhor produto”, comentou Zé do Cabelo.

Aliás, o Brasil é um dos maiores exportadores de cabelos humanos. Em 2017, foram 1.616 quilos, de acordo com dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). Paraná e Santa Catarina foram responsáveis por 47% das exportações.

Quanto vale o cabelo? Tá valendo R$ 10 mil

O perfil dos clientes que compram cabelo vai de profissionais de salão que trabalham com perucas e apliques até pessoas que sofrem com queda de cabelo por conta de doenças ou de outros motivos. Já os clientes que vendem, normalmente são pessoas que querem se livrar do comprimento, mas que não abrem mão de ganhar um dinheiro com isso.

Para receber uma boa grana, três quesitos são levados em consideração – quantidade, qualidade e comprimento. Um cabelo considerado comum, de cor castanho, 40 centímetros vai ser comprado em torno de R$ 600 a 800 reais na Casa do Cabelo, uma das lojas do Zé do Cabelo, localizada na Praça Senador Correia, nas proximidades do Terminal do Guadalupe. Vale ressaltar que nas dependências da loja, mais de 1500 mechas ficam à disposição para venda com todos os tipos de cabelos.

Mas tem o chamado cabelo prêmio, que pode ser comprado por R$ 10 mil. “Se for loiro natural, liso, 70 centímetros e pesando 250 gramas, eu pago R$ 10 mil à vista. Após a compra, esse cabelo é guardado e não fica na loja. Quem compra esse tipo de cabelo compra por lote, temos um lucro interessante, pois se ganha na quantidade”, explicou Zé do Cabelo.

Um fato interessante que a compra/ venda de cabelo é intensificada em fim de ano e próximo do carnaval. “Dezembro é o melhor mês, aumenta em 50%. Já no carnaval, as crianças querem fazer mais, pois querem ajudar na viagem ou mesmo na compra de um celular. Importante citar, que não compro cabelos de crianças sem ter a autorização dos pais”, completou o cabelereiro. Hoje, Zé do Cabelo conta coma ajuda da esposa e filhos no negócio.