Menos de 24 horas depois de ser internado após sofrer um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico, o prefeito de Curitiba Rafael Greca disse que está bem. Nem na cama do Hospital Nossa Senhora das Graças, onde está se recuperando, Greca deixa de postar em seu perfil no Facebook.

“Bom dia. Acordei sem sentir um quadro aparente de sequelas. O quadro isquêmico de ontem parece ter passado. Permaneço sereno e aparentemente melhor. Agradeço a Deus. Na imagem minha paisagem dos Pinhais que são minha querência. O Senhor nos fortalecerá. Bom dia”.

Rapidamente os admiradores do prefeito encheram-no de boas vibrações. “Bom dia Senhor Prefeito. Nosso bondoso Deus que é bom o tempo todo já está provendo para que tenha uma rápida e completa recuperação! Estamos em orações e mandando todas as vibrações positivas possíveis”, disse Gerson Gunha. “Bom dia, prefeito. Muita saúde e serenidade. Nossa Senhora da Luz dos Pinhais o proteja”, desejou Elenir Januária da Silva.

De acordo com a prefeitura de Curitiba, Greca, que tem 65 anos, sofreu o AVCi pela manhã, mas apesar do susto, não houve comprometimento cognitivo ou motor. Seu estado é estável e o problema foi considerado “leve”. De acordo com os médicos, Greca encontra-se clinicamente alerta, em bom estado geral, com sinais vitais estáveis, participativo e dialogando. O prefeito segue em observação no hospital.

Um novo boletim sobre seu estado de saúde deve ser emitido nesta quarta-feira.