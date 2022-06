A Polícia Civil do Paraná colocou à disposição delegacias de Curitiba para receber donativos para a campanha Aquece Paraná 2022, promovida pelo Governo do Estado. A mobilização da Superintendência de Ação Solidária começou em 17 de maio e segue até o próximo dia 28.

Roupas para o frio e cobertores podem ser entregues na Delegacia da Mulher, Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, Delegacia do Adolescente, Delegacia de Delitos de Trânsito, Instituto de Identificação do Paraná ou ainda no Departamento da Polícia Civil.

A campanha tem o objetivo de trazer mais conforto e dignidade à população em vulnerabilidade social nos dias de inverno. No ano passado, a campanha arrecadou mais de 50 mil itens, entre vestuário e cobertores.

Doações também podem ser feitas pelo aplicativo Paraná Solidário. É necessário baixar o app, se cadastrar, colocar o que se quer doar e escolher a instituição para onde será destinada a doação.

Veja onde levar suas doações em Curitiba!

Delegacia da Mulher

Avenida Paraná, 870 – Cabral

Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa

Avenida Sete de Setembro, 2.077 – Centro

Delegacia do Adolescente

Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza, 1.310 – Capão Da Imbuia

Delegacia de Delitos de Trânsito

Rua Professora Antonia Reginato Vianna, 1.177, Capão da Imbuia

Instituto de Identificação do Paraná

Rua Pedro Ivo, 386 – Centro

Departamento da Polícia Civil

Avenida Iguaçu, 470 – Rebouças