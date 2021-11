Recursos levantados pela Associação dos Amigos do HC foram usados para reformar e modernizar o serviço de infectologia do Complexo Hospital de Clínicas da UFPR/Ebserh. “O investimento, de cerca de R$ 2 milhões, permitiu a execução de obras civis, instalações elétricas, rede de lógica, rede de gases medicinais e novo sistema de climatização – mudanças que aumentam a qualidade e segurança de equipes e pacientes”, destaca Claudete Reggiani, superintendente do hospital.

Entre as melhorias, foi instalado um sistema de climatização que possui um mecanismo de renovação de ar, exaustão e controle de temperatura para resfriamento e aquecimento de cada ambiente, contemplando todos os espaços de internação. As nove enfermarias e os três quartos de isolamento respiratório foram equipados com antecâmaras e controle de pressão com o intuito de evitar fugas de agentes biológicos contaminantes, com várias etapas de filtragens de ar. As áreas administrativas receberam condicionadores de ar.

Também foram instalados novos sinalizadores de enfermagem ao lado dos leitos, que poderão ser acionados pelos pacientes para solicitar auxílio da equipe assistencial. Esses dispositivos ativam sinais luminosos na porta do quarto do paciente e no posto de enfermagem. Os quartos de isolamento respiratório, receberam ainda interfones para que os pacientes possam se comunicar à distância com os profissionais da assistência, aumentando a segurança de todos os envolvidos. Além disso, com a adequação da estrutura física, foi possível aumentar o número de leitos de 12 para 21.

As benfeitorias no espaço físico do serviço de infectologia proporcionam mais qualidade para o atendimento dos pacientes; para as atividades de ensino de estudantes de graduação, pós-graduação e residentes, bem como para que os profissionais desenvolvam suas atividades com mais conforto e segurança, com nova área para descanso de plantonistas, novo espaço para prescrição médica e multiprofissional e também sala para discussão de casos clínicos.

Sonia Raboni, médica infectologista responsável pelo serviço, destaca que “o HC é o único hospital de Curitiba que conta com uma ala exclusiva para pacientes com doenças infectocontagiosas que possui um grupo de especialistas capacitados em infectologia como médicos, enfermeiros, nutricionistas e fisioterapeutas”.

