O casamento coletivo do Programa Justiça no Bairro Sesc Cidadão acontece no próximo dia 18 de dezembro (sábado) e noivos e noivas já estão preparando o terno e os vestidos para este dia especial. Por isso, o Sesc PR tem recebido doação de trajes para os noivos inscritos.

As doações de vestidos de noiva, trajes masculinos, calçados e acessórios podem ser feitas nas unidades do Sesc da Esquina e Sesc Água Verde até o dia 7 de dezembro. Os itens serão sorteados para os noivos interessados no dia 9 de dezembro, quando acontecerá a reunião dos casais habilitados para esta edição do casamento coletivo.

O evento será no Ginásio de Esportes Professor Almir Nelson de Almeida (Ginásio Tarumã), seguindo todos os protocolos sanitários, com transmissão ao vivo pelo canal do Sesc PR no Youtube.

O casamento coletivo é uma realização do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) e do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, em parceria com a Prefeitura de Curitiba e os Cartórios de Registro Civil da capital. A promoção é da RPC.

Serviço

Doação de trajes para noivos do casamento coletivo

Período: até 7 de dezembro de 2021.

Locais: Sesc Água Verde (Avenida República Argentina, 944)

Sesc da Esquina (Rua Visconde do Rio Branco, 969)

Mais informações: (41) 3200-2801 (Programa Justiça no Bairro) | (41) 3304-2266 (Sesc PR).

