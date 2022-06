O Hemepar se uniu à campanha Aquece Paraná – promovida pelo Governo do Estado por meio da Superintendência Geral de Ação Solidária – na arrecadação de roupas e cobertores que serão repassados a entidades e pessoas em situação de vulnerabilidade social do Estado. Com a campanha, a ideia é que os doadores de sangue do Paraná, neste mês de junho, possam fazer o bem em dose dupla.

A ideia é que cada doador de sangue leve, no momento da coleta, um cobertor ou roupas de inverno novas ou em bom estado de uso para doar ao Aquece Paraná. Uma caixa da campanha está disponível nas unidades do Hemepar em todo o Estado para que as pessoas possam deixar a sua doação.

A ação ocorre entre os dias 2 e 28 de junho e é também alusiva ao Junho Vermelho, mês em que se comemora o Dia Mundial da Doação de Sangue (14 de junho).

Para a primeira-dama Luciana Saito Massa, que preside o Conselho de Ação Solidária, a ideia é atuar em duas frentes: incentivar a doação de sangue em um momento em que os estoques do Hemepar ficam abaixo do esperado e também praticar a solidariedade.

“Os dias frios que têm feito no Estado estão entre as razões para a redução das coletas nos bancos de sangue do Paraná, e é também um motivo de aflição para muitas famílias que sofrem com esse tempo”, diz Luciana. “Pensando nisso, fizemos uma parceria com a Hemepar para sensibilizar a população a doar sangue e, no momento da coleta, levar também uma doação para a campanha Aquece Paraná. Juntos, podemos salvar muitas vidas e aquecer muitos corações”.

Antes da coleta, é preciso acessar o site do Hemepar e fazer o agendamento em algum dos bancos de sangue da Hemorrede espalhados pelo Estado. Preferencialmente, os tipos de sangue que serão coletados são os de situação mais crítica no estoque do Hemepar (A-, O+ e O-).

“Em uma única ação, esta campanha une esforços para suprir duas necessidades essenciais nesses dias frios, para aquecer os mais necessitados, ao mesmo tempo em que aumentamos nossos estoques de sangue”, destaca a chefe da Divisão de Hemoterapia do Hemepar, Renata Pavese.

“No dia e horário agendados, basta só levar os agasalhos e cobertores. Em cada unidade do Hemepar existirá local apropriado e identificado para deixar a doação. Aqueçam seus corações, doe sangue e salve vidas”, acrescenta.

Aquece Paraná

A doação de cobertores é o foco desta edição da campanha Aquece Paraná, mas também serão aceitas roupas de inverno novas ou em bom estado de uso. Além das unidades do Hemepar, os itens podem ser levados até os quartéis do Corpo de Bombeiros, unidades da Polícia Civil e escritórios regionais da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho ou, ainda, doados por meio do aplicativo Paraná Solidário, que conecta o doador com as instituições.

Os municípios de menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do chamado “Corredor do Frio”, que engloba o Sudoeste, o Centro-Sul, a Região Metropolitana de Curitiba e Litoral, terão prioridade no recebimento das doações. Para conferir mais informações e os endereços dos pontos de coleta em cada município, é só acessar o site da campanha.

