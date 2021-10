Dois novos radares de velocidade devem começar a funcionar em Curitiba na próxima semana, em cruzamentos de ruas do Centro e do Alto da XV. Os modelos são do tipo que controlam o limite de velocidade no trânsito e também fiscalizam o avanço de sinal vermelho, parada em faixa de pedestre e conversão obrigatória. Os radares devem reforçar a atenção dos motoristas e melhorar o fluxo de veículos, diminuindo os acidentes.

Segundo a prefeitura, um dos pontos onde os radares entram em operação fica na esquina da Avenida Visconde Guarapuava com a Rua Mariano Torres, região nas proximidades da rodoferroviária da capital. Vale destacar que o cruzamento dessas vias costuma ser bem movimentado, principalmente em horários de pico, no início da manhã e final da tarde. A velocidade permitida será de 50 km/hora.

O segundo radar ficará no cruzamento da Rua XV de Novembro com a Rua José de Alencar. A velocidade permitida também será de 50 km/hora. O modelo do equipamento é o mesmo do instalado no Centro.

Como já noticiou a Tribuna, novos modelos de radares, com tecnologia mais avançada, vêm sendo instalados em diversos pontos de Curitiba. A prefeitura vem sempre reforçando que o objetivo não é a emissão de multas, mas a melhoria na qualidade e segurança do trânsito da capital como um todo.

