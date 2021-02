Dois novos reservatórios prometidos pela Sanepar para reforçar o sistema de abastecimento de água de Curitiba e da Região Metropolitana entraram na fase concretagem. Na semana passada, a empresa informou que foi feita a concretagem do reservatório do Sítio Cercado, com 470 metros cúbicos de material. Nesta semana, a promessa é de que será feita a concretagem do reservatório no Santa Quitéria. Construídos em aço vitrificado, cada um deles terá capacidade para armazenar cerca de 10 milhões de litros de água.

Segundo a Sanepar, as obras devem ser concluídas até o fim deste ano, mas a operação nos dois reservatórios só deve começar em maio de 2022, junto com outras estruturas. Além desses reservatórios, serão construídos outros dois, no Lamenha Pequena e no Butiatuvinha. No total, a empresa informa que a soma na armazenagem será de 25,2 milhões de litros de água a mais do que atualmente. Ao todo, serão também mais 107 quilômetros de rede de distribuição e adutoras que devem beneficiar cerca de 450 mil pessoas diretamente.

Os investimentos são em torno de R$ 150 milhões. Esse complexo de obras que a Sanepar está executando irá atualizar o modelo de distribuição de água e atender ao crescimento populacional, conforme indica o Plano Diretor do Sistema de Abastecimento Integrado (SAIC).

No Sítio Cercado, somente na concretagem da laje que servirá de base para o reservatório terá 40 metros de diâmetro e 8 metros de altura. No Santa Quitéria, o reservatório terá 33 metros de diâmetro e 10 metros de altura.

A previsão é que sejam concluídos até o fim deste ano, mas entrem em operação em maio de 2022, junto com outras estrutura. Foto: Divulgação/AEN.