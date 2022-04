Os parques estaduais Serra da Baitaca (Quatro Barras) e Pico do Marumbi (Serra do Mar) estão fechados no próximo domingo (1º) para visitação pública devido a eventos especiais.

No primeiro, acontece a tradicional Missa de 1º de Maio (Missa da Paz) e, no segundo, uma atividade esportiva. A previsão é que ambos sejam realizados até o meio-dia, liberando a visitação normal para turismo à tarde.

A Missa da Paz, organizada pela Paróquia de São Sebastião de Quatro Barras, deve levar 400 pessoas para o Morro do Samambaia, atrativo do Parque Estadual Serra da Baitaca. A reunião de fiéis na montanha acontece há mais de 70 anos.

O Instituto Água e Terra (IAT) disponibilizou pulseiras para a paróquia distribuir aos romeiros que desejam participar. Elas devem ser retiradas junto à organização do evento até sábado pela manhã. A entrada ao evento só será permitida pelo Morro do Asa Delta com a apresentação das pulseiras.

O grupo vai se reunir no Campo da Asa Delta a partir das 7h30, e subir até o cume, um trajeto de 1.200 metros. A Missa da Paz tem previsão de início às 10 horas, e será conduzida pelo padre Wellington Martins Gomes.

Corrida Xtrail Porto de Cima

O Parque Estadual Pico do Marumbi fecha para visitação no período da manhã para a realização do Xtrail Porto de Cima, evento de corrida, com início às 7 horas.

São cerca de 280 participantes que podem percorrer três tipos de trajetos: 6 km, 12 km e 24 km. O diferencial do evento é a paisagem ofertada pelo parque estadual, com atrativos como o Monte Olimpo, composto por oito cumes e o pico de mais de 1,5 mil metros.

O conjunto se destaca pela altura, trilhas íngremes e conta com opções de escaladas em todas as modalidades e graus de dificuldades. Além disso, despencando de um paredão de 70 metros de altura, o Salto dos Macacos é composto por duas cachoeiras e uma profunda piscina natural.

A trilha de acesso nasce na Estrada das Prainhas, com um percurso que dura cerca de duas horas.

