A tarde deste domingão (6) começou com a sensação de tempo abafado em Curitiba e região. A temperatura máxima registrada na capital chegou aos 30º C por volta de 13h. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o que explica a sensação de calorão não é só a temperatura elevada, mas também a aproximação de uma frente fria que avança pelo Sul do Brasil. Curitiba e região metropolitana estão sob alerta amarelo de temporal.

“Temos uma frente fria que chega pelo Rio Grande do Sul que deixa o tempo bastante abafado. Porções ao Sul e Leste do Paraná sentem o abafado por causa do deslocamento desse sistema, que também vai um pouco para o oceano”, explica o meteorologista Fernando Mendes, do Simepar.

Ainda conforme o Simepar, entre o domingo e a segunda-feira (7), o tempo deve seguir abafado, mais úmido e com possibilidade de temporais. A previsão vale para outras regiões do estado. “Por conta do aquecimento, em outras áreas que não são a Sul e Leste, também é esperada alguma chuva por causa do aquecimento. O calor deve predominar em todo o estado neste início de semana”, diz Mendes.

Alerta Amarelo

O Paraná está sob alerta amarelo de temporal válido até as 11h de segunda-feira. A informação foi publicada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e inclui Curitiba e região metropolitana (RMC). Segundo o Inmet, estão previstas chuvas entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Não se descarta queda de granizo nas áreas mapeadas pelo instituto.

Ventos intensos também estão previstos, com velocidades que podem variar de 40 km/h a 60 km/h.

As áreas afetadas pelo alerta são Norte Pioneiro Paranaense, RMC, Centro Leste Paranaense, Noroeste Paranaense, Norte Central Paranaense, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Sudeste Paranaense, Centro Oriental Paranaense, Centro-Sul Paranaense.