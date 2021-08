O domingo terá tempo bom e estável em Curitiba e região. Após uma sequência de dias quentes em pleno inverno, os termômetros devem registrar máximas de verão ao longo de todo o dia em boa parte do Paraná. A responsável por essa condição é uma massa de ar seco e quente que estacionou sobre o estado, o que faz baixar muito a umidade e, consequentemente, a qualidade do ar.

A única exceção é o litoral, que segue com tempo encoberto durante parte do dia. Nos últimos dias, aliás, tirando sábado, o tempo nas praias ficou “fechado” e carrancudo, com temperaturas em média 10ºC mais baixas que Curitiba, inclusive com a ocorrência de chuviscos. As condições do tempo se mantêm iguais nesta segunda-feira e nos próximos dias.

Se acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná – Simepar – a massa de ar mais seco e aquecido seguirá predominando na região. Com isto, as temperaturas novamente apresentarão elevação significativa durante o dia, principalmente nas faixas oeste e norte. Baixos índices de umidade relativa do ar também deverão ser registrados.

Neste domingo a boa pedida é curtir os espaços abertos da cidade, como parques e praças. Ao longo do domingo, a mínima não baixa dos 16°C, enquanto a máxima chega perto dos 27°C. No Litoral, a mínima será de 22°C. Pelo Paraná os termômetros devem registrar temperaturas máximas de 34°C em Paranavaí e Umuarama, 32°C em Londrina e Cascavel, e 28°C em União da Vitória.