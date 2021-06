O domingo (27) amanheceu com o sol entre nuvens em Curitiba e as temperaturas estão mais amenas do que nos últimos dias. Porém, há previsão de chuva a partir da tarde, por causa da passagem de uma frente fria que chega pelo Sul do Brasil. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a instabilidade atmosférica já está presente no setor Oeste do estado, com chuva desde a madrugada. No entanto, não há risco de temporal.

Em Curitiba, neste domingo, as temperaturas devem variar entre 17º C e 24º C. Quem saiu de casa nesta manhã, para dar aquela caminhada pelas ruas da capital ou correr um pouco para manter a forma, percebeu um vento um pouco mais presente e fresco, já demonstrando que o tempo vai virar.

“Nas regiões Oeste e Sudoeste, a chuva já ocorre desde a madrugada e essa condição de instabilidade deve permanecer ao longo do dia. No Noroeste, Centro-Sul, Campos Gerais, região metropolitana de Curitiba e Litoral, a chuva ocorre preferencialmente a partir da tarde. O risco de tempestades é bastante baixo, isso porque o sistema frontal que avança vem forma bastante lenta pelo Paraná”, explica o meteorologista Samuel Braun, do Simepar.

Litoral

Nas praias do Paraná, o tempo também começa a virar neste domingo. Conforme o Simepar, tem chuva prevista para o período da tarde, mas o dia ainda deve ser de temperaturas agradáveis.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as marcações nos termômetros devem variar entre 18º C e 28º C.