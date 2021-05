O domingo (16) deve ser um dia com muitas nuvens em Curitiba e região, mas sem a previsão de chuvas. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a estabilidade nas condições do tempo também deve ser mantida em todo o Paraná. Na capital e na região do Litoral, a nebulosidade é favorecida pela entrada de umidade do oceano em direção continente, sob a influência dos ventos. Nas praias estão previstas garoas, mas de maneira ocasional.

Em Curitiba, neste domingo, a meteorologia prevê uma variação térmica entre 14º C e 21º C. Os registros devem ser parecidos com os do sábado (15), quando a temperatura máxima também foi de cerca de 21º C. Segundo o Simepar, a umidade do oceano ainda poderá ocasionar alguns chuviscos isolados, principalmente entre a Serra do Mar e o Litoral.

Nas praias do Paraná, em cidades como Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas deste domingo devem variar entre 14º C e 23º C. O Simepar destaca que as temperaturas máximas ficam parecidas com as de Curitiba.

Nas demais regiões do estado, como os setores Oeste, Noroeste e Norte, o Simepar destaca que essas áreas seguirão mais aquecidas. Em Maringá e Londrina, por exemplo, as máximas podem chegar a 28º C e 26º C, respectivamente.