O tempo deve ficar um pouco mais instável em Curitiba e região neste domingo (21). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a metade Sul do Paraná deve concentrar umidade e chuvas isoladas podem ocorrer a qualquer hora do dia. No Litoral, também deve chover. Já na metade Norte do estado o tempo deve seguir com presença do sol e temperaturas ainda elevadas.

Em Curitiba, neste domingo, o Simepar prevê uma variação térmica entre 18º C e 28º C. O sol deve aparecer entre nuvens e as temperaturas devem manter o mesmo comportamento das médias registradas no sábado (20). “As temperaturas se mantêm elevadas, com a faixa de variação muito próxima. O aumento da instabilidade deve se concentrar na metade Sul do estado”, explica o meteorologista Fernando Mendes, do Simepar.

Ainda de acordo com Mendes, chuvas isoladas podem ocorrer ao longo do dia na capital, mas principalmente à tarde. Conforme aponta a meteorologia, entre as regiões Noroeste e Norte, o sol segue predominando desde as primeiras horas do domingo e, no decorrer da tarde, o tempo fica abafado.

Litoral

Nas praias do Paraná a previsão para o domingo é de sol entre nuvens. A umidade presente no Litoral se mantém por causa da ação dos ventos. Segundo o Simepar, há chance de chuva isolada a qualquer hora do dia. Pancadas mais fortes podem ocorrer à tarde.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, os termômetros devem registrar temperaturas entre 22º C e 29º C.