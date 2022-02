A estabilidade atmosférica predomina sobre o Paraná no início da manhã deste domingo (13). O sol predomina nas diversas regiões do estado, com temperaturas em elevação, principalmente nas regiões do interior, onde os termômetros já registravam 24ºC nas primeiras horas da manhã. Em Curitiba, os termômetros partiram de 17ºC logo cedo, mas a tendência é que o calor aumente ao longo do dia. A máxima prevista é de 29ºC.

Mas é bom os curitibanos aproveitarem, pois a semana promete mudanças. Ao longo dos próximos dias, uma área de baixa pressão e uma frente fria prometem mudar a previsão do tempo. A chuva deve aparecer com mais frequência nesta semana, sem, contudo, quedas relevantes na temperatura. Amanhã as temperaturas variam de 18ºC a 28ºC, com previsão de chuvas.

Entre quinta e sexta-feira haverá uma queda relevante na média de temperatura na capital. A máxima, por exemplo, é de 30ºC na quinta, mas vai a 20ºC na sexta.

No litoral o tempo fica firme neste domingo, com mínima de 20ºC e máxima de 28ºC. Na segunda, a máxima aumenta para 30°C, mas deve chover ao longo do dia.