Hoje não tem desculpa para ficar em casa (pelo menos não dá pra culpar o clima). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o domingo (3) terá tempo estável em todo o estado, incluindo Curitiba e o litoral. Passeios nos parques e praças, e até um “bate-volta” nas praias é altamente recomendável (inclusive pra acompanhar o serviço de engorda de Matinhos).

A tendência é de poucas nuvens na maioria das regiões, com alguma condição para formação de nevoeiros no sul e em pontos do leste. As temperaturas até o período da tarde ganham elevação no estado, embora se comportem um pouco mais amenas ao sul e litoral. Para Curitiba, a mínima prevista é de 16ºC e a máxima é de 26ºC. Nas praias, as temperaturas variam de 16°C a 29°C.

Para segunda-feira, alguns sistemas frontais (frentes frias) deslocam seu eixo mais instável sobre o oceano na altura do Rio Grande do Sul. “Isto ocorre por conta do comportamento dos ventos em níveis mais elevados na troposfera, não colaborando para uma evolução dos sistemas frontais até a região do Paraná. Com isto, segue a tendência de tardes mais aquecidas e umidade relativa do ar mais baixa”, diz o Simepar.

As chuvas, que eram previstas para chegar ao Paraná no final dessa semana, vão “atrasar”. De acordo com a previsão atual, a possibilidade de chuvas ficou apenas para a partir de segunda-feira.