Sol tímido e sem chuva. Assim deve ser o domingo de outono em Curitiba após dias de tempo fechado e muita garoa. Segundo o Simeprar, o sol reaparece em Curitiba ao longo deste dia e a semana promete ter elevações de temperatura após a passagem de uma frente fria na cidade. Para este domingo, o termômetro em Curitiba fica entre os 16 e 20ºC, sem chance de chuva forte.

Segundo o Simepar entre os Campos Gerais, Grande Curitiba e litoral a nebulosidade continua bastante concentrada, devido aos ventos que transportam umidade do oceano. Chuviscos ocasionais são previstos entre a região de Curitiba e praias. No norte e no noroeste o sol predomina, com temperaturas mais elevadas.

“Houve registro de garoa na região da serra do Mar, entre a Região Metropolitana de Curitiba e as praias. Muita nebulosidade presente também nos Campos Gerais e nos setores mais próximos de Santa Catarina. Temperatura mínima ocorreu em Palmas, com 12,3°C. Ventos predominam de leste/nordeste no momento no Estado, com rajadas moderadas na região de Guarapuava e Ponta Grossa”, disse o meteorologista Samuel Braun, do Simepar.

