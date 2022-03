O tradicional churrasco do Pequeno Cotolengo vai ocorrer neste domingo (06). O evento segue sendo realizado na modalidade retirada no balcão devido a pandemia da Covid-19. A venda corresponde separadamente a carne, risoto e maionese, ou mesmo o pacote completo que podem ser adquiridos no dia com a compra antecipada via aplicativo ou na hora.

O tradicional churrasco é uma forma importante de arrecadação de verbas para a Organização, que acolhe 230 pessoas com múltiplas deficiências e também egressos do SUS que precisam de reabilitação hospitalar. Padre Renaldo Lopes, diretor-presidente do Pequeno Cotolengo, reforça esse apoio para o Cotolengo. “Nosso churrasco é integralmente organizado por nossos voluntários, que se dedicam para que o evento aconteça. O Pequeno Cotolengo é uma grande cidade da caridade, que cuida daqueles que mais precisam de nós. Contamos com a população para nos ajudar a manter o trabalho e continuar acolhendo cada vez mais pessoas”, comentou o diretor.

A preparação para o churrasco é iniciada três dias antes e leva uma equipe de voluntários que realizam as tarefas. A Tribuna do Paraná contou essa história no fim de 2021. Os preços para a compra do churrasco são de R$ 70 para carne, risoto a R$25 e maionese por R$20. Os itens são vendidos separadamente, sendo que o cliente pode optar por um item ou por todos. O churrasco completo custa R$115 e serve até três pessoas.

Churrasco do Pequeno Cotolengo é tradição em Curitiba. Foto: Arquivo/Gerson Klaina.

Churrasco Pequeno Cotolengo

Data: 06/03/2022

Horário: Retirada do churrasco a partir das 11h – (Retirada no Balcão)

Local: Rua José Gonçalves Júnior, 140 – Campo Comprido – Curitiba/PR

A venda do churrasco acontece pelo aplicativo móvel “Pequeno Cotolengo”, cujo download pode ser feito via Apple Store ou Google Play gratuitamente. A compra é realizada virtualmente pelo aplicativo e a retirada acontece no Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo, a partir das 11h.