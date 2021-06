Os Sacolões da Família, Feiras Livres e Mercados – Municipal e Cajuru – voltam a funcionar em Curitiba a partir do próximo domingo (20), após um período fechados, por conta das restrições impostas pelas medidas sanitárias contra o coronavírus. Nas últimas semanas, os pontos da prefeitura de Curitiba estavam abertos apenas de segunda a sábado.

De acordo com o decreto nº 990 de 2021, que prorrogou a bandeira laranja até o dia 23 de junho em Curitiba, agora este locais ficam autorizados a reabrir. Isso inclui as nove feiras de domingo: do Prado Velho, Praça 29 de Março, Bacacheri, Jardim Saturno, Fazendinha, Barreirinha, Campo Comprido, Cajuru e Vista Alegre, que passam a ter permissão para funcionar e atender a população.

Segundo a prefeitura, os estabelecimentos ainda precisam seguir rigorosamente os protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. E todos os espaços devem dispor álcool em gel 70% e são obrigatórios o distanciamento social e o uso de máscara.

Horários e endereços

Clique e veja os endereços das Feiras Livres da prefeitura. Veja também os endereços e horários dos Sacolões da Família, do Mercado Regional do Cajuru e do Mercado Municipal de Curitiba.