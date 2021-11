Uma lojista vendeu por engano uma toalha para uma cliente em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba por um valor dez vezes maior. Porém, não conseguia achar de jeito nenhum a mulher para devolver o dinheiro.

Há quatro dias, Lucineia Silva debitou no cartão da cliente o valor de R$ 350 sendo que o correto seria R$ 35. Porém, nenhuma das duas percebeu o engano. Mas depois, no momento de fechar o caixa da loja, o erro começou a perturbar a cabeça da lojista.

Foi então que ela fez uma postagem nas redes sociais para tentar encontrar a mulher. “Quando fui fazer a transferência eu vi que tinha errado. Então me desculpe, me perdoe, quero fazer a devolução”, escreveu ela.

“Se alguém conhecer essa pessoa que comprou uma toalha na loja da Lu no sábado (6) por favor mande ela entrar em contato comigo urgente”, postou.

Diferença devolvida

E a busca de Lucineia pela cliente deu certo. Uma pessoa que a conhecia tomou conhecimento da publicação e a avisou. O marido de quem fez a compra foi à loja e a devolução da diferença foi feita corretamente. Certa de que teve a atitude certa, a lojista agradeceu a ajuda e disse que agora está “em paz” com sua consciência.

“Acabei encontrando a pessoa através das redes sociais. Tirei um peso das minhas costas e meu coração está aliviado, pois consegui fazer a devolução do dinheiro para pessoa. Não devemos pegar nada do próximo”, disse Lucineia, para a Tribuna do Paraná.

