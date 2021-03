Morreu na última terça-feira (8), em Curitiba, o comerciante Elizeu de Oliveira Eberhardt, aos 62 anos, vítima de um câncer. Talvez pelo nome você não o conheça, mas seu produto, sua “obra prima” gastronômica, certamente você conheça. Dono da tradicional Pastelaria Brasileira deixa uma legião de amigos e fãs dos caprichados e saborosos pastéis preparados com carinho por ele e sua equipe.

A notícia foi divulgada pelo vereador Herivelto Oliveira. Habitué na Pastelaria Brasileira, que fica na Cândido Lopes, no Centro, Herivelto ficou consternado com a notícia. “Fui la na pastelaria comer um pastel de almoço, já que não fui almoçar em casa, e estava fechado. Achei estranho e fui numa pastelaria vizinha, que foi quando o dono me contou”, disse Herivelto à Tribuna.

Cliente de muitos anos, o vereador já tinha notado algo estranho nas suas visitas. “Desde o ano passado eu tinha notado que via ele com menos frequência no balcão. Aí o vizinho me contou que ele vinha lutando contra um câncer”, afirmou. A cremação do corpo de Elizeu aconteceu nesta quarta-feira.

PERDA LAMENTÁVEL Foi enterrado ontem em Curitiba o comerciante Elizeu de Oliveira Eberhardt. Perdi a conta de quantos… Publicado por Herivelto Oliveira em Quarta-feira, 10 de março de 2021

Personagem dos Caçadores de Notícias

Há cerca de um ano, em fevereiro de 2020, a Tribuna do Paraná contou a história do Elizeu, sua família e os amigos da Pastelaria Brasileira. Um local que era ponto de encontro de velhos amigos e apreciadores do bom pastel. Uma marca na gastronomia de Curitiba. Relembre a matéria clicando >>> NESTE LINK <<<