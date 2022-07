Morreu na manhã desta quinta-feira (21), em Curitiba, o empresário João Lydio Seiler Bettega, aos 89 anos (nasceu em 28 de abril de 1933). Dono e diretor de três emissoras de rádio de Curitiba – as rádios Ouro Verde, Caiobá e Difusora – Dide, como era conhecido, teve um infarto e morreu dormindo.

Além de empresário, advogado e jornalista, Dide era radialista e trabalhou como locutor, programador e diretor de várias rádios. Era diretor da Ouro Verde desde 1964 e entre 1988 e 1989, presidiu a Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná (Aerp).

Em 2018, foi homenageado pelo Ministério das Comunicações com a Ordem do Mérito das Comunicações, que reconheceu sua participação no desenvolvimento do setor no País. O Governo do Paraná emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do empresário.

Não há informações sobre velório e sepultamento.

Veja uma verdadeira “aula de rádio” nesta entrevista de João Lydio Seiler Bettega ao canal Memórias Paraná!