O dono de uma hamburgueria no bairro São Braz, em Curitiba, foi preso pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (02) por produzir maconha em um laboratório. No local, um verdadeiro campo de droga com estratégias de iluminação, ar condicionado e irrigação.

De acordo com a Polícia Civil, a droga por receber tratamento especial, tinha um custo alto aos clientes. Rodrigo Brown, delegado do Centro de Operação Especiais (Cope), reforçou ainda que a casa é alugada para este fim de produção de maconha. “A casa é alugada única e exclusivamente para a produção e fabricação dessa maconha gourmet, que é muito mais potente e muito mais cara. A droga é consumida por classe média, média-alta ou classe alta”, disse em entrevista para a RPC.

As investigações deram início ao trabalho após denúncia anônima. A partir daí, a Justiça autorizou o cumprimento de ordens de buscas e apreensão na residência do empresário, na hamburgueria, localizada no bairro Ecoville, e na casa alugada no São Braz.

A Polícia Civil ainda investiga se a hamburgueria era usada como ponto de venda de drogas.

Foto: Reprodução.

