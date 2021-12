Segue nesta última semana de 2021 e na primeira semana de 2022 a antecipação da dose de reforço da vacina de Covid-19 [confira o calendário abaixo]. Como houve essa antecipação, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) alerta a população para que fique atenta à convocação no aplicativo ou no site da plataforma Saúde Já.

Já a convocação para a segunda dose de toda a população com mais de 12 anos de idade foi concluída. Portanto, agora a segunda dose continuará disponível para repescagem contínua para quem não pôde comparecer na data da convocação. Basta ir a uma das unidades de saúde e completar a imunização com a segunda dose.

A prefeitura alerta que o local de vacinação pode sofrer alterações e recomenda que as pessoas confiram antes de sair de casa quais unidades de saúde estarão fazendo a imunização no site Imuniza Já. Para receber a vacina é preciso comparecer à unidade, das 8 às 17 horas, com um documento de identificação com foto e CPF.

Calendário da dose de reforço na última semana de 2021 e na primeira de 2022

Segunda-feira, 27 de dezembro: todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 12 de agosto (antes seriam vacinados em 5 de janeiro);

Terça-feira, 28 de dezembro: todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 13 de agosto (antes seriam vacinados em 6 de janeiro);

Quarta-feira, 29 de dezembro: todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 17 de agosto (antes seriam vacinados em 7 de janeiro);

Quinta-feira, 30 de dezembro: todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 19 de agosto.

Segunda-feira, 3 de janeiro: todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 20 de agosto;

Terça-feira, 4 de janeiro: todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 24 de agosto;

Quarta-feira, 5 de janeiro: todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 26 de agosto.

