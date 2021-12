Para a primeira semana de janeiro foram convocadas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba para receber a dose de reforço cerca de 73,9 mil pessoas vacinadas com a segunda dose até 26 de agosto.

A convocação, que já havia sido anunciada em 22/12, acontecerá entre os dias 3 e 5 de janeiro (cronograma abaixo). A antecipação segue recomendação do Ministério da Saúde para reduzir o intervalo de aplicação da dose complementar.

+Viu essa? Morre, aos 29 anos, cantor sertanejo Yago. Músico paranaense era talento puro

A convocação desse público é possível com o recebimento de um novo lote de imunizantes. Novas antecipações dependem de avaliação de estoque e chegada de mais imunizantes.

Os convocados para a antecipação receberão uma mensagem pelo aplicativo Saúde Já informando a nova data. Saiba como consultar.

Segunda Dose

Além de antecipação da dose de reforço, a primeira semana do ano contará com um cronograma de aplicação de segunda dose de Coronavac para vacinados entre 2 e 17 de dezembro de 2021 (cronograma abaixo).

+Veja mais! “Ex-condomínio da morte” registra triplo homicídio. Mulher salvou-se após saltar pela janela

Repescagem

Quem não puder comparecer na data da convocação poderá buscar os pontos de vacinação para receber a vacina na repescagem contínua.

Estratégia adotada pelo município para garantir que nenhum morador da cidade fique sem a vacina, podem buscar a aplicação todos que não puderam comparecer na data, tanto para a aplicação da primeira e segunda doses como para a dose de reforço.

Onde tem vacina

Os locais de vacinação podem sofrer alterações de acordo com o público estimado para receber vacina a cada dia. Antes de procurar uma unidade, confira as que farão a aplicação no site Imuniza Já.

Orientação para receber segunda dose ou dose de reforço

Basta procurar um dos pontos de vacinação da cidade, das 8h às 17h, e levar um documento de identificação com foto e CPF.

Cronograma de vacinação para a semana 3 a 7 de janeiro

Primeira dose

Repescagem de primeira dose para pessoas com 12 anos completos ou mais;

Segunda dose

Repescagem para quem não pode comparecer na data da convocação;

Segunda-feira (03/01)

Coronavac: vacinados com a primeira dose em 02 até 13 de dezembro

Terça-feira (04/01)

Coronavac: vacinados com a primeira dose em 14 de dezembro

Quarta-feira (05/01)

Coronavac: vacinados com a primeira dose em 15 de dezembro

Quinta-feira (06/01)

Coronavac: vacinados com a primeira dose em 16 de dezembro

Sexta-feira (07/01)

Coronavac: vacinados com a primeira dose em 17 de dezembro

Dose de reforço para os vacinado com Astrazeneca, Coronavac e Pfizer

Repescagem para quem não pode comparecer na data da convocação

Segunda-feira, 3 de janeiro: todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 20 de agosto;

Terça-feira, 4 de janeiro: todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 24 de agosto;

Quarta-feira, 5 de janeiro: todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 26 de agosto.

Web Stories