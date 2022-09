A draga Galileo Galilei – navio de origem belga que realiza o processo de dragagem de areia em Matinhos, no Litoral do Paraná – voltou ao Balneário Riviera, na sexta-feira (16), para dar continuidade às obras de engorda da faixa de areia até o Pico de Matinhos. A draga, apresentou problemas mecânicos no início da semana e precisou passar por reparos no Porto de Paranaguá.

Consertada, a Galileo Galilei já atua normalmente para conclusão das atividades nos aproximadamente 4 km restantes para receber alargamento da faixa de areia em até 100 metros de largura.

Draga Galileo Galilei. Foto: Jonathan Campos/AEN

Ao todo, segundo o projeto, o Litoral do Paraná terá 6,3 km de praia mais larga, além de estruturas marítimas semirrígidas, obras em canais de macrodrenagem e redes de microdrenagem, e revitalização urbanística da praia e da calçada com o plantio de árvores nativas. Também serão realizadas melhorias na pavimentação asfáltica e a recuperação de vias. O investimento é de R$314,9 milhões.

