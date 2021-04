Desde esta quinta-feira (15) foi desativado o drive-thru de vacinação contra a covid-19 localizado na Paróquia Santo Antônio, no bairro Boa Vista. A vacinação pelo sistema drive-thru é destinado a idosos de idades mais avançadas e com problema de mobilidade. A decisão, no entanto, deixou quem procurou o local na bronca nesta manhã.

“Um absurdo. Passei ontem, vi que estava tudo certo com a idade de 74 anos. Agora, nos 73 anos, essa falta de respeito com uma organização básica. Em cima da hora eles disseram que colocaram a publicação no Instagram da prefeitura. Falta de respeito. Sempre foi drive thru aqui, de repente não é mais. Não custa nada uma organização nesses dias confusos que estamos vivendo”, protestou Rosa Maria Riskalla, de 73 anos.

Rosa Maria ficou irritada com falha de comunicação da prefeitura. Foto: Gerson Klaina

Segundo a aposentada, muita gente teve dificuldades de permanecer nem pé na fila. “Várias pessoas aqui com problema de locomoção, que não podem ficar tanto tempo em pé. Eu mesma, que vim sozinha, tive que procurar de última hora lugar para estacionar o carro”, que reclamou, mas estava animada pela segunda dose da vacina.

Sonia Regina Amorim Lima, 73 anos, também reclamou da falha na comunicação. “Fiquei sabendo hoje de manhã. Imagina uma coisa dessas sem nem avisar direito”. Nossa, é muito triste isso. De manhã, meu sobrinho que ia me trazer de carro chegou a me ligar avisando que não iria ter vacina. Mas depois vimos que era só de carro que não tinha. Então, ele me deu uma carona e me deixou aqui na fila. Nem a companhia dele eu posso ter, porque não adianta ficar duas pessoas aqui na fila. Não precisavam ter feito isso”

Sônia disse que pessoas passaram mal na fila. Foto: Gerson Klaina

A preocupação com as outras pessoas de mais idade na fila era recorrente. “Agora mesmo tinha uma senhora na minha frente que teve enfarte e tudo e tem que ficar de pé várias horas. E se chove, se tem sol? Não posso ficar muito tempo de pé. Uma sacanagem que o nosso prefeito fez com os idosos de 73 anos”.

A Secretaria da Saúde de Curitiba Márcia Huçulak explica porque a decisão foi tomada. “Conforme a faixa etária dos grupos prioritários vai baixando, diminui a necessidade de atendimento por drive-thru”. A secretária ressalta, no entanto, que quando chegarem doses de vacinas em maior quantidade, novos pontos fixos e também drive-thrus poderão ser implantados.

O atendimento para vacina no ponto fixo que existe no mesmo local será mantido.

Pontos de vacinação para idosos

LOCAIS FIXOS

Das 8h às 18h.

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui

2 – US Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

3 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 11

4 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

5 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

6 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

7 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru



8 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

9 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira

10 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

11 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

12 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

13 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade



14 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

15 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700

16 – Paróquia Santo Antônio – Boa Vista (entrada pela Av. Paraná).

DRIVE-THRU

Das 8h30 às 16h30.

1 – Pavilhão da Cura – Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – Estacionamento do Santuário Nossa Senhora do Carmo – Boqueirão (entrada pelo segundo portão do estacionamento, pel

Rua Frederico Maurer)