Aglomerações e o uso de drogas foram os principais problemas encontrados pelos policiais militares e demais integrantes da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu), entre a noite de sexta-feira (08) e a madrugada de domingo (10), em Curitiba. As equipes fecharam quatro pontos comerciais e dispersaram 2.841 pessoas aglomeradas. No total, R$ 595 mil em multas foram aplicadas pelos agentes municipais.

Na sexta-feira, a Aifu contou com o apoio dos efetivos do 1º Comando Regional da PM (1º CRPM) aplicados na operação Fecha Quartel, para abordar locais públicos com aglomeração de pessoas. “Com o reforço de efetivo, encontramos vários tipos de drogas e as ações foram ampliadas”, destacou o coordenador da Aifu, capitão Ronaldo Carlos Goulart.

Entre a noite de sábado e a madrugada de domingo, somente em uma casa de eventos no bairro Prado Velho, as equipes encontraram cerca de mil pessoas e localizaram um homem com drogas, que foi encaminhado para a assinatura do Termo Circunstanciado. O estabelecimento foi autuado em R$ 50 mil.

Outro ponto, no Centro, foi multado por causar aglomeração de pessoas, assim como ocorreu no terceiro local, na Rua Itupava, fechado e autuado por exceder a capacidade máxima de clientes. Depois, um estabelecimento no Rebouças também acabou fechado pelos bombeiros militares após constatarem que as saídas de emergência estavam trancadas.

Durante as abordagens, os policiais militares encaminharam sete pessoas por uso de drogas para assinatura de Termo Circunstanciado. Houve ainda duas prisões, uma por tráfico de drogas e outra em função um mandado de prisão em aberto.

Ao longo das operações, foram apreendidos 392 miligramas de lança perfume, sete comprimidos de ecstasy, 13 gramas de maconha e quatro gramas de cocaína.