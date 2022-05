O aumento de focos de Aedes aegypti em Curitiba fez a Prefeitura adotar uma nova estratégia para evitar a entrada da doença na cidade. Agentes de combate a endemias da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) estão usando drones para inspecionar terrenos de difícil acesso e empresas de grande extensão.

O drone é usando para vistoriar áreas de difícil acesso, como terrenos baldios cercados por muros, edificações altas e empresas com grande extensão.

Quando o agente identifica uma área de difícil acesso ele pode agendar a inspeção com o uso dessa tecnologia. O drone faz a captura das imagens e em caso de identificação de situação risco – criadouros do mosquito – o proprietário é notificado para regularizar a situação.

O agente de combate às endemias Orlando Pereira opera o equipamento e conta os benefícios trazidos pelo uso da nova tecnologia.

“O drone nos ajuda a inspecionar terrenos que antes não conseguíamos acessar e também em situações como a fiscalização de caixas d’águas, sem que a gente precise usar escadas. Veio para facilitar, agilizar e trazer mais qualidade à rotina de trabalho” contou Pereira.

A nova ferramenta reforça as ações da Prefeitura no combate ao mosquito transmissor de doenças graves como dengue, zyka e chikungunya.

Além dos mutirões, agentes de endemias fazem inspeções de rotina ou em locais denunciados, ações educativas e de bloqueio, e monitoramentos de pontos estratégicos ou com larvitrampas e ovitrampas.

Números de Curitiba

Até o fim de abril, os agentes de endemias da SMS encontraram na cidade 582 focos do mosquito na cidade, mais que o dobro com relação ao ano passado, quando foram encontrados 282 focos no mesmo período.

O último balanço atualizado pela vigilância epidemiológica aponta 29 casos da doença confirmados em moradores de Curitiba nesse ano, todos importados – a pessoa mora em Curitiba, mas contraiu a doença em viagem para outra cidade.

O aumento de população de Aedes gera preocupação para as autoridades de saúde, pois cresce o risco de ter a circulação da doença na cidade e a ocorrência de casos autóctones.

“Se o mosquito entra em contato com uma pessoa doente ele vai ficar contaminado e poderá transmitir a doença para outras pessoas. Temos que trabalhar em conjunto com a população para evitar que isso aconteça”, explicou a coordenadora.

Outro motivo de alerta é o curto período de reprodução do mosquito. Segundo a coordenadora, no intervalo de uma semana o ovo eclode e o mosquito já passa circular.

“Por mais que a Prefeitura promova ações de limpeza e fiscalização, se não houver colaboração da sociedade em cuidar dos seus espaços o resultado não será tão efetivo. Não conseguimos estar em todos os imóveis da cidade 100% do tempo”, orienta.

Concentração dos focos

Segundo Tatiana, 65% dos focos positivos para o Aedes aegypti identificados em Curitiba, foram encontrados em áreas residenciais, o que comprova a necessidade de que a população mantenho o cuidado.

Desde 2017, com o fortalecimento das ações de controle do vetor, a capital paranaense vinha conseguido manter baixos índices de infestação, mas os dados desse ano demonstram crescimento, que pode estar relacionado ao ciclo de circulação do mosquito e também à mudança de perfil da população.

“Em 2015 e 2016, a cidade viveu um grande aumento de casos, inclusive com o registro de autóctones. Com todas as ações adotadas, conseguimos controlar a doença. Depois, com a escassez hídrica vivida pelo Estado, muitas pessoas adotaram o hábito de reutilizar água, mas sem os cuidados corretos. Esses estoques são hoje os principais criadouros identificados em Curitiba”, falou Tatiana.

A orientação é que esses reservatórios fiquem sempre bem vedados. Nos casos em que não é possível, a orientação da Saúde é adicionar cloro ou água sanitária para tratar a água. A dosagem vai depender do volume de água estocada.

Sintomas

A SMS também alerta para os sintomas da doeça, que são, febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e manchas pelo corpo. Nestes casos, é importante buscar atendimento médico.

O diretor do centro de epidemiologia da SMS, Alcides Oliveira, esclarece a importância de o paciente informar ao médico se viajou recentemente, principalmente para regiões endêmicas.

“Como os sintomas da dengue podem ser similares a outras infecções, informar a viagem pode ajudar no diagnóstico. Em caso de confirmação do caso, a vigilância é notificada para realizar uma ação de bloqueio de transmissão na região onde a pessoa mora, e, assim, conseguimos evitar o espalhamento da doença”, explicou.

Dez passos para afastar o Aedes aegypti

1 – Mantenha bem tampados: caixas, tonéis e barris de água.

2 – Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre bem fechada.

3 – Não jogue lixo em terrenos baldios.

4 – Se guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha sempre a boca para baixo.

5 – Não deixe a água da chuva acumular sobre a laje.

6 – Encha os pratinhos ou vasos de planta com areia até a borda.

7 – Se guardar pneus velhos, retire toda a água e mantenha-os em locais cobertos, protegidos da chuva.

8 – Limpe as calhas com frequência, evitando que galhos e folhas possam impedir a passagem da água.

9 – Lave com frequência, com água e sabão, os recipientes usados para guardar água, pelo menos uma vez por semana.

10 – Os vasos de plantas aquáticas devem ser lavados com água e sabão, toda semana. É importante trocar a água desses vasos com frequência.

