Os drones já estão fazendo parte do dia a dia das pessoas e a tecnologia virou aliada da Polícia Civil no litoral do Paraná. Três modelos que podem atingir até 70 quilômetros por hora estão sendo usados e estão ajudando nos trabalhos da polícia judiciária, com a verificação de ocorrências, aglomeração e monitoramento de banhistas em risco. A ação ocorre nos municípios de Matinhos e Guaratuba, no Litoral do Estado.

O drone é uma ferramenta de alta tecnologia que economiza tempo e recursos na observação de ocorrências. Além disso, é possível se aproximar de situações em que uma aeronave teria mais dificuldade. O trabalho é realizado em conjunto com a Delegacia Móvel durante a operação Verão.

Os três modelos de drones conseguem se deslocar até oito quilômetros de distância e alcançam 500 metros de altitude. Todos os drones estão legalizados de acordo com a legislação vigente da Agência Nacional de Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA).

