Faltou apenas uma dezena, apenas um número, para que duas apostas de Curitiba faturassem a bolada de R$ 115 milhões da Mega Sena 2533, sorteada em São Paulo na noite desta quarta-feira. Como ninguém acertou os seis números mágicos, o concurso 2534 da Mega Sena saltou para R$ 130 milhões neste sábado. Como prêmio de consolação, as apostas simples que ficaram na quina da Mega-Sena ganharam R$ 59,6 mil.

>>> Confira aqui todos os resultados das loterias desta quarta-feira!

As apostas de Curitiba que ficaram no quase foram simples, com seis números, e foram feitas nas lotéricas Portal da Sorte, no bairro Boqueirão, e na Rede da Sorte Loterias, no bairro Centro Cívico.

Resultado Mega Sena 2534

O próximo sorteio, neste sábado (29), a Mega Sena 2534 irá pagar R$ 130 milhões. Apostar na Mega-Sena é simples. Com R$ 4,50 você consegue fazer uma aposta simples, de seis dezenas, e tem a chance de concorrer a prêmios milionários. A probabilidade de acerto é de1 em pouco mais de 50 milhões. No entanto, quanto mais dezenas são apostadas, maiores as probabilidades de ganhar. A Mega corre regularmente às quartas e sábado.

Vencedores da quina da Mega Sena!