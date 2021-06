Mais dois pontos de parada do Ligeirão Norte-Sul foram reabertos aos passageiros nesta segunda-feira (28). Desta vez, as obras foram concluídas nas estações-tubo Morretes, que ficam na Avenida República Argentina, nas proximidades do Colégio Estadual Pedro Macedo e da Rua Morretes, no Portão.

O desalinhamento das estações-tubo da região fazem parte de um conjunto de intervenções em andamento entre a Praça do Japão, no Água Verde, e o Terminal do Pinheirinho. Ao longo do trecho, 26 estações-tubo serão remodeladas e desalinhadas para possibilitar ultrapassagens e a conclusão do roteiro do ônibus ligeirão do Santa Cândida ao Pinheirinho, o que tornará a viagem mais rápida em cerca de 16 minutos.

Duas estações foram entregues no último dia 16 de junho. Elas se chamam Ouro Verde e ficam na Avenida Winston Churchill, no bairro Capão Raso. Os serviços seguem em andamento nas estações Silva Jardim, Dom Pedro I, Carlos Dietzsch, Hospital do Trabalhador e José Clementino Bettega. Para o próximo mês de julho está prevista a conclusão dos trabalhos nas estações Dom Pedro I e José Clementino Bettega.

Conforme explica o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Rodrigues, a execução das intervenções é feita de forma escalonada para não prejudicar os passageiros. Enquanto uma estação é fechada para ser remodelada, desalinhada e o pavimento alargado e requalificado, a estação subsequente permanece funcionando normalmente.

“As estações-tubo Vital Brasil e Carlos Dietzsch, ambas na Avenida República Argentina e no bairro Portão, serão as próximas a serem desativadas para as obras”, disse Rodrigo Rodrigues. A desativação ocorrerá a partir da próxima quinta-feira (1º).

Obras de pavimentação

Também estão programadas para acontecer, a partir desta semana, obras de pavimentação para recuperar a via lenta da Avenida República Argentina, em três trechos do sentido Pinheirinho.

Um dos trechos fica em frente ao Hospital do Trabalhador, entre as ruas Salomão Guelmann e Visconde do Serro Frio, no Novo Mundo. Outro entre as avenidas Silva Jardim e Iguaçu, no Água Verde. E, o terceiro, entre as ruas Carlos Dietzch e Luiz Parigot de Souza, no Portão.