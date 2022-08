Rodovia do Xisto

Duas jovens, de 19 anos e 22 anos, morreram na noite de sexta-feira (19) em um acidente de carro na Rodovia do Xisto (BR-476), em Contenda, na região metropolitana de Curitiba. Um homem, de 26 anos, que dirigia o veículo, também ficou ferido. A ocorrência foi registrada por volta das 22h30.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro capotou na altura do km 174, após sair da pista. O motorista teve ferimentos leves e foi levado para o Hospital Municipal de Contenda, antes da chegada da equipe ao local do acidente. Depois, o homem foi transferido para o Hospital do Rocio.

O carro seguia na pista que vai no sentido Contenda-Curitiba. Conforme o jornal Meio Dia Paraná, da RPC, as jovens foram identificadas como Pamela Sitnek, 19 anos, e Gabrielly Sobota, 22 anos. Conforme informações, o trio retornava da comemoração de aniversário de Pamela.

Foto: Divulgação / PRF