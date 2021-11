Um grave acidente no fim da manhã desta segunda-feira (22), envolvendo um carro oficial da Secretaria Estadual de Saúde (SESA) da cidade de Ipiranga, e dois cavalos na BR-116, km 11, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, deixou o trânsito complicado na região. Os dois animais não resistiram ao impacto contra o automóvel.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) uma pessoa ficou em estado grave e a outra com ferimentos moderados precisaram ser encaminhados ao Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul. Já os animais morreram com a colisão.

A pista está liberada e com agentes da PRF no local para intensificar a sinalização e evitar novos acidentes.

Ainda não se sabe de quem eram os animais, que estavam soltos na pista.

Sesa lamenta o acidente

Em nota enviada à Tribuna, a Secretaria de Estado do Paraná (Sesa) lamentou o acidente. “A Secretaria de Estado da Saúde lamenta o ocorrido. Os carros da Atenção Primária são cedidos aos municípios”, disse a secretaria estadual.

Veículo ficou completamente destruído com o grave atropelamento. Foto: Fabricio Camargo/GMC.

