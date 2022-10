Dois homens morreram em confronto com a Polícia Militar (PM) na manhã desta quarta-feira (19), no Bairro Alto, em Curitiba. A ação policial faz parte da Operação Babilônia, que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Os policiais entraram num condomínio em que os suspeitos moravam, na Rua Napoleão Bonaparte e, quando entraram com o mandado de busca e apreensão, houve uma movimentação suspeita de dois homens que estavam armados.

“Esses indivíduos fazem parte de um grupo criminoso responsável pelo tráfico de drogas e anteriormente por roubo de cargas e caixa eletrônicos. Na abordagem , houve confronto com a equipe. No local foi encontrado R$ 15 mil em espécie e com manchas de tinta, o que indica dinheiro de caixa eletrônico”, disse o segundo tenente Klassen, no local do confronto.

Envolvimentos com a “Trafigata”

A investigação da Operação Babilônia teve início em novembro de 2021, a partir de outra operação que terminou com a prisão de Camila Marodin, a trafigata, que seria uma das líderes da organização criminosa. “Não vou entrar em detalhes, mas posso adiantar que tem envolvimento”, completou Klassen.

Ao todo, são cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em locais em endereços relacionados aos alvos em Curitiba, Colombo, Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais,Campo Largo, Araucária, Piraquara, Quitandinha e Cascavel, no oeste do Paraná.

Quem é a Trafigata?

Camila Marodim, a “trafigata” esteve detida na Penitenciária Feminina, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. Ela foi presa em Matinhos, no Litoral do Paraná, no dia 12 de novembro, em uma megaoperação realizada pela Polícia Militar que investigava a quadrilha há mais de um ano. O marido de Marodin foi morto no começo do mês e após a morte, a esposa afirmou que Ricardo não tinha envolvimento com a criminalidade. Recentemente ela sofreu uma tentativa de homicídio que chegou a ser flagrada em vídeo. Relembre! Os suspeitos da “chuva de balas” chegaram a ser presos.