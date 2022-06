Dois homens foram localizados após se perderem em uma trilha no Morro do Leão, entre o Morro do Canal e o Pico Marumbi, neste domingo (12). Eles estavam sem comida, sem água e intoxicados com a fumaça de uma fogueira improvisada que fizeram durante a noite. O resgate foi por volta do meio-dia.

Segundo informações do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), que realizou o resgate, a dupla tentou fazer a travessia no sábado (11), com a intenção de voltar no mesmo dia, mas acabaram se perdendo.

Eles foram encontrados pela equipe em um local de difícil acesso.

A dupla ainda foi multada pelo Batalhão de Polícia Ambiental por terem entrado em uma área de conservação ambiental sem autorização. Eles foram encaminhados para tratamento no hospital.

