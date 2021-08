O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) alerta a população sobre golpes que estão sendo aplicados envolvendo o nome da autarquia. Foram identificados e estão sendo investigados os mais diversos tipos de ações falsas que se utilizam de informações do órgão.

+Leia mais! Gengibirra, Cini Framboesa e Wimi: Conheça onde são fabricadas as gasosas que Curitiba ama

O Detran-PR orienta a população a ficar atenta ao envio de boletos falsos por e-mail, cobranças de serviços por e-mail, mensagem SMS ou redes sociais; venda da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), solicitações de documentos por e-mail, SMS ou redes sociais; leilão via site falso e redes sociais, cobrança de serviços utilizando o nome do Detran via telefone, e-mail, SMS e demais canais; ofertas de empregos e estágios, concursos falsos e solicitação de regularização de documentos por e-mail, SMS, telefone e redes sociais.

Como evitar golpes envolvendo o Detran?

As mensagens falsamente atribuídas ao Detran estimulam a pessoa a clicar em supostas notificações ou a instalar programas nos computadores, fazer pagamentos de boletos e enviar foto de documentos.

+É ouro! Paraná tem apenas uma mina, na região de Curitiba, mas o rendimento é milionário; saiba mais

O órgão alerta que não solicita o envio de documentos ou pagamentos por meio destes canais. Para não cair no golpe, além de ficar sempre atento, é preciso acessar o portal www.detran.pr.gov.br e as redes sociais oficiais, ou entrar em contato pelo telefone 0800 643 7373.

Web Stories