Os curitibanos terão uma última chance de acompanhar de perto a lendária banda de hard rock Kiss, na noite desta quinta-feira (28), na Pedreira Paulo Leminski. Em sua segunda passagem pela capital paranaense, o grupo americano traz a turnê de despedida dos palcos, “End Of The Road Tour”, que já passou por países como Canadá, Estados Unidos, México, Alemanha, Áustria, Rússia, Polônia, Ucrânia, França, Itália, Escócia e Inglaterra.

Para ajudar você a entrar no clima, a Tribuna do Paraná separou um provável setlist para o show desta noite. Conhecidos por não apresentarem mudanças bruscas na lista de músicas de seus shows, que priorizam os maiores sucessos das quase cinco décadas de estrada, os músicos devem repetir o setlist que vem sendo tocado na perna sul-americana da turnê.

Possível Setlist do Kiss em Curitiba 2022

Detroit Rock City

Shout It Out Loud

Deuce

War Machine

Heaven’s on Fire

I Love It Loud

Say Yeah

Cold Gin

Guitar Solo

Lick It Up

Calling Dr. Love

Tears Are Falling

Psycho Circus

Drum Solo

100,000 Years

Bass Solo

God of Thunder

Love Gun

I Was Made for Lovin’ You

Black Diamond

Bis

Beth

Do You Love Me

Rock and Roll All Night

