Chegou o tão aguardado dia para os mais de 30 mil candidatos que prestaram o vestibular 2021/2022 da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Nesta quarta-feira (23), o resultado da UFPR vai ser divulgado às 14 horas, no site do Núcleo de Concursos (NC) e no aplicativo +UFPR. Vale reforçar que devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, não haverá o tradicional Banho de Lama e a festa de comemoração dos aprovados no campus Agrárias.

>> VEJA AQUI A LISTA DE APROVADOS DA UFPR

LEIA TAMBÉM:

>> Vereadores querem mais fiscalização sobre motos barulhentas em Curitiba

>> Decreto para o fim do uso de máscaras em locais fechados no Paraná pode sair nos próximos dias

No total, 30.108 candidatos realizaram a prova do vestibular no dia 13 de janeiro. A abstenção foi 12.490 candidatos, o que representou 29,32%, bem menor que a do vestibular anterior, realizado em julho de 2021, que foi de 41,6%. No total, 42.598 estavam inscritos.

No total, são 5.340 vagas em 125 cursos de graduação e 70 vagas para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar do Paraná. A prova foi realizada nas cidades de Curitiba, Apucarana, Toledo, Palotina e Matinhos.

Fase única

Por causa da pandemia de Covid-19, pelo segundo ano consecutivo o vestibular da UFPR aconteceu em fase única, exceto para o curso de Música, que teve prova de conhecimentos específicos no dia seguinte. A prova foi composta de 60 questões objetivas e um texto dissertativo-argumentativo.

Os candidatos foram distribuídos em 2.914 turmas, das quais 30 de atendimento especial, estas com um total de 145 candidatos. Por causa das medidas de prevenção exigidas pela pandemia de Covid-19, a ocupação das salas de prova foi de apenas 70% da capacidade física.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *