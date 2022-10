Começa neste domingo (23), a partir das 13h30 (horário em que os portões serão fechados nas 11 cidades em que a prova será realizada) o Vestibular 2023 da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Ao todo serão 38.087 candidatos, um aumento de 6,2% em relação ao vestibular anterior.

Os candidatos inscritos para o Vestibular 2023 da UFPR podem consultar o comprovante de ensalamento para a prova da primeira fase no site do Núcleo de Concursos (www.nc.ufpr.br). O comprovante deverá ser impresso e levado pelos candidatos no dia da prova.

A primeira fase será realizada em 11 cidades: Curitiba, Londrina, Joinville (SC), Cascavel, Maringá, Toledo, Guarapuava, Palotina, Paranaguá, Matinhos e Jandaia do Sul. Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 12h40 e fechados às 13h30, sem tolerância. A prova começa às 14 horas e terá 5h30 de duração.

Além do comprovante de ensalamento, os candidatos devem levar os seguintes itens:

Original do documento oficial de identidade com foto recente (carteiras e/ou cédulas de identidade, cédulas de identificação profissional, Carteira Nacional de Habilitação, passaporte, Carteira de Trabalho e Previdência Social ou o Registro Nacional de Estrangeiro, no caso de estrangeiros), ou cópia de documento autenticada em cartório. Candidatos que tiveram o documento roubado ou perdido devem levar Boletim de Ocorrência feito há no máximo 30 dias (original acompanhado de cópia simples, que será retida;

Lápis;

Apontador;

Caneta esferográfica transparente escrita grossa de tinta preta;

Borracha.

Números

Estão inscritos para o Vestibular 2023 da UFPR 38.087 candidatos, dos quais 2.994 concorrem a uma vaga no Curso de Formação de Oficiais da PM e 35.093 disputam vagas na UFPR – um aumento de 6,2% em relação ao vestibular anterior.

Do total de 38.087 inscritos, 2.038 são treineiros – ou seja, candidatos que não concorrem efetivamente às vagas; 27.626 estão na ampla concorrência e 8.423 são candidatos que cursaram o ensino médio em escolas públicas e concorrem por algum tipo de cota.