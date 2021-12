A partir desta sexta-feira (17) o complexo do Parque das Pedreiras, que engloba a Ópera de Arame e a Pedreira Paulo Leminski, passa a se chamar Parque das Pedreiras Jaime Lerner. Um memorial na entrada da Ópera de Arame completa a homenagem da Prefeitura ao arquiteto, urbanista, ex-prefeito da cidade, ex-governador do Estado e presidente da União Internacional de Arquitetos, que foi idealizador de transformações urbanas reconhecidas mundialmente.

Lerner faleceu em 27 de maio e completaria 84 anos nesta sexta-feira (17). A cerimônia, que contou com a presença de familiares e autoridades.

LEIA TAMBÉM:

>> Justiça tomba AIC provisoriamente; construtora diz que terreno é particular e vai recorrer

>> Vereadores de Curitiba aprovam prazo maior para pagamentos de multas da pandemia

“Bendita seja a memória de Jaime Lerner. Ex-prefeito singular, fez a Cidade Industrial, fez o BRT copiado por 250 cidades do mundo, fez o Jardim Botânico, fez o Zoológico do Parque Iguaçu, fez o modelo de adensamento da cidade onde se contempla a moradia com os serviços e o comércio. O piá curitibano da rua da Liberdade, foi grande e foi nosso”, declarou Greca.

Greca destacou a trajetória de Lerner, começando pelo Teatro do Paiol, que no próximo dia 27 de dezembro completa 50 anos, uma das primeiras obras de requalificação urbana na primeira gestão de Lerner como prefeito de Curitiba.

Para comemorar o cinquentenário do Paiol, Greca anunciou que durante todo dia 27 de 2022 haverá show no teatro. “Em memória a esse dia, em que o jovem prefeito Jaime Lerner recebeu Vinícius de Moraes, Toquinho e Marília Medalha para começar a explodir o Paiol de Pólvora, transformando a cidade através da cultura e da imaginação, teremos shows todos os dias 27 de 2022”, anunciou.

Brilho nos olhos

Muito emocionada, Ilana Lerner Hofman, filha de Jaime Lerner, agradeceu a homenagem e lembrou do amor do ex-prefeito pela cidade. “Lembro do brilho nos olhos do meu pai quando ele viu o projeto da Ópera de Arame e da Pedreira ganhar forma, e é muito emocionante vir aqui hoje, no aniversário dele, receber essa homenagem. Nesse lugar que foi palco das comemorações dos 300 anos de Curitiba e de tantas alegrias”, disse Ilana.

Para Ilana Lerner, Curitiba era a extensão da vida do pai. “Aqui ele construiu a sua marca; só tenho a agradecer. Obrigada a essa cidade e todos os curitibanos e curitibanas e que Curitiba continue tendo o compromisso com a inovação”, falou.



Outros familiares do urbanista também compareceram ao evento: Clarita Naigeboren, Lea Heilborn e Júlio Lerner e também o responsável pela concessão do Parque das Pedreiras, agora Parque das Pedreiras Jaime Lerner, o empresário Helinho Pimentel.



A Prefeitura de Curitiba é gestora do contrato de concessão do Parque das Pedreiras Jaime Lerner. Cabe à Secretaria de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap) a fiscalização do contrato de concessão para o atendimento às normas, regras e leis relativas à utilização do espaço.

O Memorial

O Memorial Jaime Lerner é composto por uma escultura em bronze, obra do artista Rafael Sartori, encomendada pelo prefeito Rafael Greca para homenagear o urbanista. O painel em relevo foi produzido no Ateliê de Esculturas do Memorial Paranista, novo complexo cultural da cidade, inaugurado em março, dedicado a João Turin.

A peça de aproximadamente 1,15 metro x 90 centímetros foi instalada na entrada da Ópera de Arame, e apresenta o rosto de Jaime Lerner como figura central e tem como pano de fundo elementos como a Ópera de Arame, o Jardim Botânico, o Teatro do Paiol e o Bondinho da Rua das Flores (ícones do urbanista), além de araucárias.



Outra homenagem ao urbanista foi feita pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC). A revista Espaço Urbano está com uma edição especial dedicada ao legado de Jaime Lerner, que foi um dos presidentes do IPPUC e onde iniciou sua trajetória de urbanista.

Web Stories