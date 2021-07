O Ebanx, fintech unicórnio de pagamentos fundada no Brasil, está com cerca de 300 vagas abertas em diversos times e para níveis variados. São posições de analista, coordenadores, gerentes e até diretores em equipes de Desenvolvimento de Software, Análise de Dados, Comercial, Operações, Financeiro e outras. Mais de 100 destas vagas são para a área de Tecnologia da empresa, com foco especial nas operações do Ebanx, criando e dando a manutenção necessária a todas as soluções tecnológicas desenvolvidas pela fintech.

Parte destas posições atuará diretamente com Engenharia de Software, em contato com tecnologias e linguagens como Java, Javascript, PHP, NodeJS e Elixir, banco de dados relacionais e não relacionais e testes automatizados. Para algumas delas, entre as responsabilidades, está garantir o tempo de resposta do Ebanx One, plataforma de pagamentos própria recém-lançada pela fintech, e que é capaz de servir clientes de todo o mundo, independentemente se atuam na América Latina de maneira local ou internacional. O Ebanx One tem uma disponibilidade superior a 99,97%, e um tempo médio de resposta de 1 segundo – o que faz dela uma das plataformas mais robustas do setor de pagamentos no mundo.

“Temos uma cultura de Engenharia de Software muito forte no Ebanx, que forma uma das bases sólidas do crescimento da empresa. As vagas que abrimos agora vão nos ajudar a manter esse crescimento e aprimorar nossa base de tecnologia, ajudando a construir o Ebanxdo futuro”, afirma Kalecser Kurtz, VP de Engenharia de Software do Ebanx.

Vagas de no Ebanx

O Ebanxtambém tem vagas abertas no time Comercial, com funções nas áreas de prospecção, desenvolvimento de negócio e vendas para grandes e médias contas (SDR – Sales Development Representative, Enterprise Sales e Mid Sales), a fim de acomodar o aumento do portfólio de clientes. No caso dessas posições, é importante ter experiência com vendas, inglês fluente e espanhol como diferencial, já que a equipe é global e multinacional, com integrantes baseados em diversos países e trabalhando com clientes potenciais de várias partes do mundo. Acesse aqui para obter informações sobre todas as vagas abertas da fintech.