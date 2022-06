O Ebanx, unicórnio curitibano de serviços em processamento de pagamentos de compras, anunciou nesta terça-feira (21) uma revisão em suas operações, com reestruturação de projetos e redução de 20% do quadro de funcionários (de mais de 1,7 mil colaboradores).

Segundo comunicado, a decisão foi tomada com base no cenário atual do mercado de tecnologia como um todo, impactado de forma profunda e veloz pelo ambiente macroeconômico. Fundado em 2012, o Ebanx reforça o foco de suas operações no processamento de pagamentos internacionais, atuando em 15 países da América Latina, enquanto estruturas são reformuladas e alguns projetos são descontinuados.

Ainda de acordo com a nota à imprensa, os funcionários impactados por essa reestruturação receberão, juntamente com a sua rescisão, um pacote diferenciado de benefícios que inclui valores adicionais e extensão do plano de saúde, além do computador de trabalho.

O Ebanx reforça ainda, em seu comunicado, que mantém o compromisso com sua sustentabilidade e crescimento, seguindo na missão de gerar acesso entre consumidores e empresas globais.

