Durante a madrugada desta quinta-feira (10), um fenômeno vai ocorrer no céu – o eclipse anular. Ao contrário de um eclipse total, a Lua não vai cobrir completamente a luz do Sol e um anel de luz vai ser é formado ao redor do satélite, formando um anel de fogo. O início do fenômeno está previsto para 5h12, horário de Brasília.

Segundo Anísio Lasievicz, diretor do Parque da Ciência Newton Freire, localizado em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, o fenômeno pode ocorrer com certa frequência, mas com visões diferentes ao redor do mundo. “Esse eclipse é um pouco mais raro, pois envolve além da Lua estar entre o Sol e Terra, envolve a distância. A Lua precisa estar nas proximidades do Apogeu (ponto mais distante da trajetória ao redor do planeta Terra) para gerar este efeito do anel de fogo”, comentou Anísio.

Onde assistir o Eclipse Anular

O fenômeno não será visível no Brasil. A fase anular do eclipse poderá ser apreciada em partes da Rússia, Groenlândia e norte do Canadá. Aos brasileiros, a melhor forma de acompanhar o fenômeno será por meio de transmissões online. “Recomendo o site Time and Date que vai transmitir . Você vai encontrar lá os mapas da passagem com eclipses lunares e solares”, indicou o diretor do Parque da Ciência. Além disso, vale ficar de olho nas redes sociais da Nasa.