Acontece na noite desta terça-feira (25) o fenômeno da Superlua. Para aproveitar o evento raro o Parque da Ciência fará uma transmissão especial pelas redes sociais com telescópios e transmissão em tempo real do fenômeno. O evento, na data desta terça-feira, terá ainda um bate papo sobre as características da Lua, bem como o fenômeno em si. Um prato cheio para quem curte astronomia que será comandado por Anísio Lasievicz, diretor do Parque da Ciência Newton Freire, localizado em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

Ainda entre a madrugada de terça-feira para quarta-feira, haverá um eclipse lunar, mas que não poderá ser visto da região de Curitiba.

+Leia mais! Eclipses, superluas e eventos astronômicos para acompanhar em 2021

Antes da pandemia de covid-19 o Parque da Ciência fazia eventos em que os amantes da astronomia podiam ver, com os telescópios gigantes do Parque da Ciência, os planetas, além de curtir um papo com muito conhecimento e curiosidades com a equipe do parque. Agora, porém, a pandemia ainda não permite esses encontros.

A solução do Parque da Ciência foi criar um evento online, pelas redes sociais, pra unir amantes da astronomia neste dia especial, de Superlua. A transmissão acontece nesta terça-feira, a partir das 19 horas, no Canal do Youtube do Parque da Ciência.

+Viu essa? Geada em Curitiba nesta terça-feira, dia mais frio do ano. Veja imagens!

Eclipse Lunar

Ainda na madrugada de quarta-feira (26), por volta das 5h47, haverá um eclipse total da Lua, mas que infelizmente não poderá ser visto da região de Curitiba. Segundo Anísio, não vamos conseguir assistir a este eclipse lunar em 2021. “Por volta das 5h47 poderemos perceber apenas um leve diminuição do brilho da Lua, mas a parte da sombra da Terra, que é a parte bacana, às 6h44, não vamos conseguir ver daqui de onde nós moramos. Só quem mora na parte da Oceania, leste da Ásia vai conseguir contemplar o eclipse na sua totalidade. Vamos conseguir ver apenas um pouco da fase penumbral, que é o início do eclipse, logo depois a lua vai estar atrás de prédios, árvores ou clareia o dia e não conseguimos ver mais nada”, explicou o especialista para a Tribuna sobre o eclipse lunar.

Superlua e Eclipse Lunar

Quando vai ser o eclipse da lua?

Ocorre na madrugada desta quarta-feira (26)

Que horas vai ser o eclipse hoje no Brasil 2021?

O eclipse ocorrerá por volta das 5h47, mas não será possível ver o fenômeno da região.

Que horas começa a SuperLua?

O Parque da ciência começa a transmissão da Superlua a partir das 19h.

Onde assistir a Superlua?

A transmissão acontece nesta terça-feira, a partir das 19 horas, no Canal do Youtube do Parque da Ciência.