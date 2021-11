O mais longo eclipse lunar dos últimos séculos vai acontecer na próxima sexta-feira (19). De acordo com a Nasa, o fenômeno irá ter no total, três horas, 28 minutos e 23 segundos, devendo ser o eclipse com maior duração em 580 anos. A expectativa que o eclipse atinja seu pico por volta das 6 horas da manhã, horário de Brasília.

O eclipse é quando a Lua entra na penumbra da Terra, ou seja, o nosso planeta bloqueia parte, mas não toda, a luz do Sol, o que faz com que a Lua pareça menos brilhante do que de costume. Para esse fenômeno de sexta, o nível de cobertura no Brasil ficará próximo dos 97%.

A longa duração do eclipse se deve à mecânica orbital, pois no dia 19 a Lua estará quase que no ponto mais distante da Terra em sua órbita, chamado Apogeu, e também se movendo com menor velocidade. À medida que ela se move, entra na Umbra, a sombra do nosso planeta. É nesse momento que um pedaço dela parece desaparecer no céu. A Lua estará quase que totalmente imersa na sombra às 6h04.

Como observar?

Para observar um eclipse lunar, não é preciso o uso de nenhum equipamento especial. Procure um local de preferência aberto e com pouca poluição luminosa. Naturalmente o uso de binóculos ou de um telescópio irá auxiliar na visualização.

