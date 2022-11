A rede Assaí Atacadista lançou no Paraná o novo aplicativo Meu Assaí, que une a experiência das lojas físicas com a customização de serviços e ofertas no ambiente digital por meio da ativação de descontos nos produtos. A novidade chega a todas as unidades de Curitiba, Londrina e Maringá, e está disponível nas lojas virtuais App Store e Google Play, para os sistemas iOS e Android.

Atualmente é possível ativar ofertas pré-selecionadas que garantem preços ainda mais baixos em relação aos percentuais de 10% a 15% já menores do que supermercados e hipermercados. No entanto, ao longo dos próximos meses serão incorporadas mais funcionalidades, como ofertas personalizadas e campanhas exclusivas.

O lançamento do aplicativo Meu Assaí está em linha com a estratégia phygital do Assaí. Desde 2021, a rede já disponibiliza a possibilidade de compras online com os parceiros Cornershop e Rappi em 55 cidades e 17 estados. Esse formato tem apresentado crescimento acelerado. Considerando até o 2º trimestre de 2022, a empresa registrou um crescimento de vendas de 34% por meio dos aplicativos parceiros.

“Iniciamos os testes para o lançamento do Meu Assaí no segundo semestre de 2022 na capital paranaense, através de uma versão piloto do aplicativo incluindo novas funcionalidades. Com a alta adesão que tivemos na plataforma, em menos de dois meses já iniciamos o rollout para as demais cidades do estado onde a empresa tem loja [Maringá e Londrina]”, afirma Sérgio Leite, diretor de novos Negócios do Assaí Atacadista.

No Paraná, o Assaí está presente com oito lojas, sendo quatro unidades em Curitiba, duas em Londrina e duas em Maringá.

